Татьяна Звонарева TatiznonarevaTatiznonareva
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Мои услуги: разработка дизайна в Фигме и фотошопе (никаких конструкторов) для:1. Лендингов2. Интернет-магазинов3. Корпоративные сайты4. Сайт-портфолио5. Сайт-визитка
Также отдельно могу сделать дизайн рекламных баннеров для сайтов. Работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Zeplin, Marvelapp
Преимущества работы со мной:
- Быстрое выполнение заказа
- Оперативный ответ
- Наличие опыта работы
- Безопасная сделка
- Предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка баннера для магазина кроссовок52 просмотра
- Разработка дизайна для сайта бургерной31 просмотр