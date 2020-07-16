Tatiznonareva

Татьяна Звонарева Tatiznonareva

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Мои услуги: разработка дизайна в Фигме и фотошопе (никаких конструкторов) для:1. Лендингов2. Интернет-магазинов3. Корпоративные сайты4. Сайт-портфолио5. Сайт-визитка

Также отдельно могу сделать дизайн рекламных баннеров для сайтов. Работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Zeplin, Marvelapp

Преимущества работы со мной:

  • Быстрое выполнение заказа
  • Оперативный ответ
  • Наличие опыта работы
Условия сотрудничества со мной:
  • Безопасная сделка
  • Предоплата 50%
Figma