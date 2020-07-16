Мои услуги: разработка дизайна в Фигме и фотошопе (никаких конструкторов) для:1. Лендингов2. Интернет-магазинов3. Корпоративные сайты4. Сайт-портфолио5. Сайт-визитка

Также отдельно могу сделать дизайн рекламных баннеров для сайтов. Работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Zeplin, Marvelapp

Преимущества работы со мной:

Быстрое выполнение заказа

Оперативный ответ

Наличие опыта работы

Безопасная сделка

Предоплата 50%

Условия сотрудничества со мной: