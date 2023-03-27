Tatjana2_23

Татьяна Чебанова Tatjana2_23

 
28 летМолдова/Кишинев
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Проектировщик/Дизайнер/3Д визуализатор

  • Являюсь специалистом в области архитектурного проектирования и дизайна.

  • Опыт работы более 3-х лет.

  • Занимаюсь разработкой архитектурной проектной документации и 3д- визуализацией (экстерьер, интерьер и 3д модели разной сложности).

  • Ответственно отношусь к работе, сдаю работу в поставленные сроки.

  • Владею следующими программами:

ArchiCad, AutoCad, 3ds max, Revit, Photoshop, Illustrator

Ссылки для связи:

[email protected]

https://t.me/tata_ceb

AutoCADIllustrator3ds MaxArchiCADPhotoshop