Tatjana2_23

Татьяна Чебанова Tatjana2_23Tatjana2_23
28 летМолдова/Кишинев
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Проектировщик/Дизайнер/3Д визуализатор
Являюсь специалистом в области архитектурного проектирования и дизайна.
Опыт работы более 3-х лет.
Занимаюсь разработкой архитектурной проектной документации и 3д- визуализацией (экстерьер, интерьер и 3д модели разной сложности).
Ответственно отношусь к работе, сдаю работу в поставленные сроки.
Владею следующими программами:
ArchiCad, AutoCad, 3ds max, Revit, Photoshop, Illustrator
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