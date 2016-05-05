Контрольные работы по немецкому языку, перевод текстов

Стаж переводческой деятельности - 14 лет.

Кандидат филологических наук.

Стипендиат DAAD и Фонда им. Роберта Боша.

В настоящее время работаю в сфере производства и поставок промышленного оборудования из Германии для нефте- и газодобычи.

Предлагаю следующие услуги:

- выполнение контрольных работ по немецкому языку для студентов и аспирантов неязыковых специальностей

Стоимость контрольной работы - 500 руб.

Срок выполнения от двух до пяти дней в зависимости от загруженности.

Способ оплаты - перевод на карту Сбербанка.