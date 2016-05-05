Контрольные работы по немецкому языку, перевод текстов
Стаж переводческой деятельности - 14 лет.
Кандидат филологических наук.
Стипендиат DAAD и Фонда им. Роберта Боша.
В настоящее время работаю в сфере производства и поставок промышленного оборудования из Германии для нефте- и газодобычи.
Предлагаю следующие услуги:
- выполнение контрольных работ по немецкому языку для студентов и аспирантов неязыковых специальностей
Стоимость контрольной работы - 500 руб.
Срок выполнения от двух до пяти дней в зависимости от загруженности.
Способ оплаты - перевод на карту Сбербанка.
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