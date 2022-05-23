Tatjana_89

Буду рада сотрудничеству)

Разработаю продающий дизайн любой сложности: сайты, интернет-магазины, посадочные страницы (LP). Всегда на связи. Обо мне:

Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я UX/UI-дизайнер из города Тверь. Нарисую современный, стильный, а главное работающий дизайн, проанализирую сильные и слабые сторон ваших конкурентов. Обязательно доведу проект до результата ,который будет вас полностью устраивать. Обсудить детали будущего проекта можно любым удобным для вас способом (Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype..).

Есть опыт создания сайтов под ключ на TILDA. От использования стандартных блоков до уникального дизайна на ZERO BLOCK. Работаю с кодом и анимацией. Легко подключу домен, Google и Yandex метрику для запуска вашего проекта.