Наполнения контентом, Seo-оптимизация
Предлагаю:
Наполнение контентом
Поиск и редактирование фото
Seo - оптимизация
Тестирование сайтов
Анализ юзабилити
Опыт:
Более 5-лет администрирования интернет-магазинов, в сфере Оптово-розничной торговли спортивными товарами. От создания магазина до Seo-продвижения.
Написание статей, рерайт на спортивную тематику.
Курс Интернет-маркетинг и SEO-оптимизация.
Имею более 10 лет опыта в финансовой и банковской сфере, финансовый анализ, бюджетирование, оптимизация финансовых потоков.
Цены:
На фрилансере больше для обмена опытом и расширения кругозора, поэтому цены символические.