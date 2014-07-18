Наполнения контентом, Seo-оптимизация

Предлагаю:

Наполнение контентом

Поиск и редактирование фото

Seo - оптимизация

Тестирование сайтов

Анализ юзабилити

Опыт:

Более 5-лет администрирования интернет-магазинов, в сфере Оптово-розничной торговли спортивными товарами. От создания магазина до Seo-продвижения.

Написание статей, рерайт на спортивную тематику.

Курс Интернет-маркетинг и SEO-оптимизация.

Имею более 10 лет опыта в финансовой и банковской сфере, финансовый анализ, бюджетирование, оптимизация финансовых потоков.

Цены:

На фрилансере больше для обмена опытом и расширения кругозора, поэтому цены символические.