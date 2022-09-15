Tatoshkin777

Дизайнер интерьера Junior

В дизайн интерьера неожиданно меня подтолкнула тяга к прекрасному, творческому ( скорее всего после увлечения горами, альпинизмом и скалолазанием) и, несомненно, любовь к деталям, табличкам, чертежам и программам. На мой взгляд, в этой профессии есть баланс между кропотливой точной работой с программами и чувством стиля, творчество м и новаторством.

Поскольку я начинающий дизайнер, то буду рада принять несколько заказов на дизайн проект по чертежам из Archicad абсолютно бесплатно. Они будут нужны и для моего личного портфолио ( обмерный план, план монтажа-демонтажа, план с экспликацией помещений, план по расстановке мебели с концепт - бордом, план осветительных приборов, план сценария включения и выключения осветительных приборов, развёртки стен, план электрики, и, конечно же, план потолка и пола). Давайте поможем друг другу:)

Пока лишь предлагаю 2D планы, до 3D max ещё не дошла ( но всё впереди).

Свою работу с чертежами, над которой в данный момент работаю, в качестве примера могу скинуть на почту.

Обращайтесь!