Рерайтінг

Вітаю Вас на своєму акаунті!

Працюю швидко та якісно)

Поки що не маю багато досвіду у написанні оригінального тексту та обробки готового.

Володію вільно українською та російською мовами.

Інтернет маю весь день, тому на зв'язку постійно.

Я - мама у декреті, вільного часу не дуже багато, тому шукаю виключно тимчасові пропозиції.

Буду рада співпраці на взаємовигідних умовах.

Чекаю на ваші пропозиції за моїми послугами.