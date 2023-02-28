Тетяна Євлахова Tatusik22Tatusik22
32 годаУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Рерайтінг
Вітаю Вас на своєму акаунті!
Працюю швидко та якісно)
Поки що не маю багато досвіду у написанні оригінального тексту та обробки готового.
Володію вільно українською та російською мовами.
Інтернет маю весь день, тому на зв'язку постійно.
Я - мама у декреті, вільного часу не дуже багато, тому шукаю виключно тимчасові пропозиції.
Буду рада співпраці на взаємовигідних умовах.
Чекаю на ваші пропозиції за моїми послугами.