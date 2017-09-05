Опытный тестировщик баз данных, веб сайтов, сервисов, приложений для мобильных платформ
Проведение всех типов тестирования: модульного, интеграционного, комплексного, нагрузочного, тестирование производительности и usability.
Автоматизация тестирования средствами Jmeter, SOAP UI, LOAD UI, SQL скрипты.
Знание английского языка на уровне upper intermediate.
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Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга