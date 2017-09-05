Tatyan8

Татьяна Tatyan8

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Опытный тестировщик баз данных, веб сайтов, сервисов, приложений для мобильных платформ

Проведение всех типов тестирования: модульного, интеграционного, комплексного, нагрузочного, тестирование производительности и usability.

Автоматизация тестирования средствами Jmeter, SOAP UI, LOAD UI, SQL скрипты. 

Знание английского языка на уровне upper intermediate.

Тестирование ПО
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга