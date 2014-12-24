Выгоды, которые Вы получите работая со мной.

Выгоды, которые Вы получаете, работая со мной:

1) Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса;

2) Юридическая безопасность. В работе я использую платную лицензионную графику, поэтому у Вас не возникнет никаких претензий со стороны авторов.

3) Все последующие заказы для Вас со скидкой 10%.

4) Делаю три дизайна на выбор.

Как я работаю:1) Только по предоплате 50% при первом сотрудничестве.

2) Способы оплаты: web money, Яндекс Деньги,кредитная карта.

Мои гарантии:1) Если я не уложусь в установленный мною срок , то возвращаю Вашу предоплату и делаю дизайн бесплатно

2) Если Вас не устраивает результат даже после доработки – я возвращаю предоплату.

Действующая система скидок:

1) Заказав сразу два дизайна – Ваша скидка 30%.

2) Делая повторный заказ – скидка 10%.

Контакты:Телефон: +7 914 460 81 80 (часовой пояс +5 от мск);

E-mail:[email protected]