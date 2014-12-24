Tatyana169

Татьяна Tatyana169

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Выгоды, которые Вы получите работая со мной.

Выгоды,  которые Вы получаете, работая со мной:

1)     Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса;

2)     Юридическая безопасность. В работе я использую платную лицензионную графику, поэтому у Вас не возникнет никаких претензий со стороны авторов.

3)     Все последующие заказы для Вас со скидкой 10%.

4)     Делаю три дизайна на выбор.

Как я работаю:1)     Только по предоплате 50% при первом сотрудничестве.

2)     Способы оплаты: web money, Яндекс Деньги,кредитная карта.

Мои гарантии:1)     Если я не уложусь в установленный мною срок , то возвращаю Вашу предоплату и делаю дизайн бесплатно

2)     Если Вас не устраивает результат даже после доработки – я возвращаю предоплату.

Действующая система скидок:

1)     Заказав сразу два дизайна – Ваша скидка 30%.

2)     Делая повторный заказ – скидка 10%.

Контакты:Телефон: +7 914 460 81 80 (часовой пояс +5 от мск);

E-mail:[email protected]

Баннеры
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Верстка полиграфии
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