Выгоды, которые Вы получаете, работая со мной:
1) Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса;
2) Юридическая безопасность. В работе я использую платную лицензионную графику, поэтому у Вас не возникнет никаких претензий со стороны авторов.
3) Все последующие заказы для Вас со скидкой 10%.
4) Делаю три дизайна на выбор.
Как я работаю:1) Только по предоплате 50% при первом сотрудничестве.
2) Способы оплаты: web money, Яндекс Деньги,кредитная карта.
Мои гарантии:1) Если я не уложусь в установленный мною срок , то возвращаю Вашу предоплату и делаю дизайн бесплатно
2) Если Вас не устраивает результат даже после доработки – я возвращаю предоплату.
Действующая система скидок:
1) Заказав сразу два дизайна – Ваша скидка 30%.
2) Делая повторный заказ – скидка 10%.
Контакты:Телефон: +7 914 460 81 80 (часовой пояс +5 от мск);
E-mail:[email protected]