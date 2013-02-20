Бухгалтер работающий на удаленном доступе, зарегистрированный в установленном порядке как Индивидуальный Предприниматель, оказываю следующие виды услуг:
- ведение бухгалтерского и налогового учета российских компаний и иностранных представительств от 5 000 в месяц;
- составление и сдача отчетности по любой системе налогообложения ( ОСНО, УСН, ЕНВД), ведение бухгалтерских и налоговых регистров от 5 000 в квартал;
- составление и сдача нулевой отчетности от 500 рублей;
- расчет заработной платы, составление и сдача отчетности во внебюджетные фонды, органы статистики от 4 000 рублей;
- полное кадровое сопровождение от 3 500 рублей;
- составление справок 2 ндфл и деклараций 3 ндфл от 1 000 рублей.
Работаю официально по заключенным договорам, либо по иной предложеной вами системе.
С уважением, Татьяна
Тел: 89853606815
84952318330
Почта: [email protected]