БУХпрофи

Бухгалтер работающий на удаленном доступе, зарегистрированный в установленном порядке как Индивидуальный Предприниматель, оказываю следующие виды услуг:

- ведение бухгалтерского и налогового учета российских компаний и иностранных представительств от 5 000 в месяц;

- составление и сдача отчетности по любой системе налогообложения ( ОСНО, УСН, ЕНВД), ведение бухгалтерских и налоговых регистров от 5 000 в квартал;

- составление и сдача нулевой отчетности от 500 рублей;

- расчет заработной платы, составление и сдача отчетности во внебюджетные фонды, органы статистики от 4 000 рублей;

- полное кадровое сопровождение от 3 500 рублей;

- составление справок 2 ндфл и деклараций 3 ндфл от 1 000 рублей.

Работаю официально по заключенным договорам, либо по иной предложеной вами системе.

С уважением, Татьяна

www.buxprofi.ru

Тел: 89853606815

84952318330

Почта: [email protected]