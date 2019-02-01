TatyanaBerlova

Бухгалтер, главный бухгалтер

Опыт работы главным бухгалтером более 10 лет. Отчетность во все контролирующие органы ИФНС,ФСС,ПФР, РССтат, Росалкогольрегулирвание

Работа в экспортной компании с 2001-2008 годы, полный контроль ВЭД компании в должности главного бухгалтера (начиная от контракта заканчивая декларация по НДС 0%) успешный опыт возмещения НДС по экспортным сделкам.

Работа на предприятии общественного питания с 2010 по настоящее время в должности главный бухгалтер. Руководство ФБО контроль учета производства, кадровый учет (штата 150 человек), отчетность во все контролирующие органы.

Работа в программных продуктах R-Keeper. StoreHouse ( русским языком - "Ркиппер", "Сторхаус") программные продукты для предприятий общепита. Отчетность в РАР (алкогльная декларация), учет алкоголя в рознице.