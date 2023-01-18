TatyanaBotvinko

Татьяна Ботвинко TatyanaBotvinkoTatyanaBotvinko
35 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Моушен-дизайнер
Мой путь начинался, как небольшое увлечение, выросшее в профессиональное обучение. Люблю учиться новому в графике, искать решения для поставленных задач, опираясь на опыт профессионалов, при этом добавляя свое видение. Проекты части начинается с одной идеи и впоследствии выливаются в нечто другое, отличное от первой идеи. Эта динамика захватывает!
Буду рада находить новые проекты, помогать, удивлять и достигать вместе с вами целей! :)
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