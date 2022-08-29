TatyanaIyskaya

Перевод, Копирайтинг, Дизайн.

Родной язык русский.

Уровень английского C1.

Японского N4.

Хорошо пишу художественные тексты на английском. Так же перевожу с английского на русский и обратно, реже с японского. Пользуюсь для проверки значения перевода и синонимизации онлайн словарями. В том числе Reverso.

Владею программами рисования Крита (родственна Adobe) и Сай. Могу выполнить несложную анимацию в первой. Рисую в разных стилях от реализма до мультипликации. Опыт серьезного рисования 3 года, общий опыт увлечения 8 лет.