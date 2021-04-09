TatyanaKopirayt

Всем привет! Меня зовут Татьяна. Копирайтинг моё всё.
Написание шаблонных текстов-это не про меня.
Пишу уникальные, грамотные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории.
Работаю оперативно, четко соблюдаю дедлайн.
Услуги:
• написание постов для социальных сетей,
• оформление шапки профиля для инстаграм, • составление контент-плана,
• редактура Ваших текстов,
• написание рекламных статей,
• наполнение лендинга информационным контентом,
• подбор ключевых слов для SEO-текста, • написание текстов для Email-рассылки.
Стоимость напрямую зависит от объёма и сложности задачи ( от 100 рублей до
бесконечности)
Бриф с вопросами для вашей задачи, могу выслать в личку. Если нужно, готова помочь, пишите, звоните а кто рядом, заходите на чай)