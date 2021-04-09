TatyanaKopirayt

Копирайтер Татьяна

Всем привет! Меня зовут Татьяна. Копирайтинг моё всё.

Написание шаблонных текстов-это не про меня.

Пишу уникальные, грамотные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории.

Работаю оперативно, четко соблюдаю дедлайн.

Услуги:

• написание постов для социальных сетей,

• оформление шапки профиля для инстаграм, • составление контент-плана,

• редактура Ваших текстов,

• написание рекламных статей,

• наполнение лендинга информационным контентом,

• подбор ключевых слов для SEO-текста, • написание текстов для Email-рассылки.

Стоимость напрямую зависит от объёма и сложности задачи ( от 100 рублей до

бесконечности)

Бриф с вопросами для вашей задачи, могу выслать в личку. Если нужно, готова помочь, пишите, звоните а кто рядом, заходите на чай)