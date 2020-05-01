Пост-продакшн, ретушь, реставрация фотографий 📸

Качественная ретушь предметных фотографий ( ювелирные изделия, одежда, обувь, сумки, люди и т. д.) общая обработка фото: коррекция цвета, насыщенности, резкости и тонирование, обтравка ( отделение объекта на изображении) для замены или исключения фона, кадрирование, выравнивание, удаление дефектов: пятен, складок, пыли и т. д.