Пост-продакшн, ретушь, реставрация фотографий 📸
Качественная ретушь предметных фотографий ( ювелирные изделия, одежда, обувь, сумки, люди и т. д.) общая обработка фото: коррекция цвета, насыщенности, резкости и тонирование, обтравка ( отделение объекта на изображении) для замены или исключения фона, кадрирование, выравнивание, удаление дефектов: пятен, складок, пыли и т. д.
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Портфолио
- Пост-обработка, восстановление62 просмотра
- Пост-продакшн и ретушь фотографий63 просмотра
- Пост-продакшн и ретушь фотографий65 просмотров
- Пост-продакшн и ретушь фотографий62 просмотра
- Пост-продакшн и ретушь фотографий55 просмотров
- Пост-продакшн и ретушь фотографий52 просмотра
Обработка фотографий
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$10/час
от 1 часа
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