TatyanaMir

Татьян Миронови TatyanaMir

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пост-продакшн, ретушь, реставрация фотографий &#128248;

Качественная ретушь предметных фотографий ( ювелирные изделия, одежда, обувь, сумки, люди и т. д.) общая обработка фото: коррекция цвета, насыщенности, резкости и тонирование, обтравка ( отделение объекта на изображении) для замены или исключения фона, кадрирование, выравнивание, удаление дефектов: пятен, складок, пыли и т. д. 

Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
#1899