TatyanaSheikina3

Татьяна TatyanaSheikina3

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, SMM-копирайтер

Привет! Меня зовут Татьяна, работаю на стыке копирайтинга и PR. Умею писать крутые, интересные, читаемые продающие тексты, которые любят как люди, так и поисковые системы. 

✔ Имею опыт работы SMM-копирайтера, помощника редактора больше двух лет.

✔ Пишу новостные материалы для сайтов и соц.сетей. 

✔ Оперативно редактирую текст и всегда на связи с заказчиком

✔ Ориентируюсь на результат и ответственно подхожу к написанию текста

Моё портфолио можно просмотреть на сайте fb.ru