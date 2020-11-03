TatyanaSheikina3

Копирайтер, SMM-копирайтер
Привет! Меня зовут Татьяна, работаю на стыке копирайтинга и PR. Умею писать крутые, интересные, читаемые продающие тексты, которые любят как люди, так и поисковые системы.
✔ Имею опыт работы SMM-копирайтера, помощника редактора больше двух лет.
✔ Пишу новостные материалы для сайтов и соц.сетей.
✔ Оперативно редактирую текст и всегда на связи с заказчиком
✔ Ориентируюсь на результат и ответственно подхожу к написанию текста
Моё портфолио можно просмотреть на сайте fb.ru
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