TatyanaSheikina3

Копирайтер, SMM-копирайтер

Привет! Меня зовут Татьяна, работаю на стыке копирайтинга и PR. Умею писать крутые, интересные, читаемые продающие тексты, которые любят как люди, так и поисковые системы.

✔ Имею опыт работы SMM-копирайтера, помощника редактора больше двух лет.

✔ Пишу новостные материалы для сайтов и соц.сетей.

✔ Оперативно редактирую текст и всегда на связи с заказчиком

✔ Ориентируюсь на результат и ответственно подхожу к написанию текста

Моё портфолио можно просмотреть на сайте fb.ru