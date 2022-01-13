Сотрудничаю с блоггерами

Я начинающий специалист в этой области и стремлюсь развиваться в данном направлении. Человек творческой профессии и с креативным современным видением. Ваша вакансия меня заинтересовала, в этой работе вижу возможность развития и реализации поставленных Вами задач.Готова к тестовому заданию.В рамках обучения профессии Ассистент блогера создавала обложки постов, сторис, форматировала тексты, монтировала видео , проводила массфолловинг и многое другое. Я ответственный, пунктуальный и организованный человек. Всегда стремлюсь к развитию . Умею работать в команде.Спасибо, что обратили внимание на моё резюме.Буду рада как личной встрече ,так и возможности удалённого сотрудничества.С уважением, Татьяна. ✉ [email protected] ,телеграмм @tatianatsyganova83Instagram @tanyavanya .