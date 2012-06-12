Переводчик, копирайтер

Контактная информация:

Домашний телефон: 8 (017)274-42-07

Мобильный телефон: 8 (029)153-87-09

E-mail: [email protected]

Skype: tatyana14201

Цель:

Соискание должности переводчика,переводчика-референта, специалиста по коммуникации (удаленно).

Образование:

2008 - 2013 гг. - Минский государственный лингвистический университет, факультет межкультурных коммуникаций со специализацией

внешнеэкономические связи.

Опыт работы:

Сентябрь 2010 г. – январь 2011 г. – УП «Белрезерв» (официальный представитель международного электронного рынка ALL.BIZ на территории

Республики Беларусь)

Должность: переводчик(английский язык)

Сфера деятельности: перевод деловой документации

Январь 2011 г. – Октябрь 2013 – Издательство «Нестор»

Должность: внештатный редактор международного отдела

Сфера деятельности:перевод, редактирование и написание технических статей для виртуальных выставок

и официальных сайтов белорусских компаний в области строительной техники,

металлообрабатывающего оборудования и т.п (ООО «Строительная техника», ГК

«Альбион», ЧТУП «ИнтерТехноМаркет»)

перевод и размещение пресс-релизов и новостей(www.tut.by раздел «Новости компаний»)

написание обзоров для«Компьютерной газеты»

Август 2013 – наст. Время – Группа компаний «Эрудит»

Должность: секретарь-переводчик

Сфера деятельности: перевод документации юридической и экономической направленности (контракты, аудиторские

отчеты и заключения), ведение деловой переписки на английском языке, участие в

переговорах с иностранными клиентами в качестве переводчика, организация

деловых встреч и иных мероприятий.

Дополнительная деятельность:

12.06.2012 г. - участие в онлайн-конференции организаторов выставки«Автомеханика-2012» на английском языке, написание на основе полученного

материала статьи для журнала «Инфобаза.by» (проект «Выставки сегодня», адрес в Интернете: http://www.infobaza.by/transport/5791.html)

12.10.12 г. – 16.10.12 г. – сопровождение представителей индийской фармацевтической компании NaturesOnly,помощь в организации встреч и последовательный перевод во время переговоров

Знание иностранных языков:

английский, испанский

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК,обучаемость, широкий кругозор, возможность выполнять срочные задания, навыки

перевода технической литературы, новостей и пресс-релизов

Личные качества:

целеустремленность,коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, нацеленность на

результат

Увлечения:

путешествия, активный отдых,литература, театр, кино