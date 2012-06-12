Контактная информация:
Домашний телефон: 8 (017)274-42-07
Мобильный телефон: 8 (029)153-87-09
E-mail: [email protected]
Skype: tatyana14201
Цель:
Соискание должности переводчика,переводчика-референта, специалиста по коммуникации (удаленно).
Образование:
2008 - 2013 гг. - Минский государственный лингвистический университет, факультет межкультурных коммуникаций со специализацией
внешнеэкономические связи.
Опыт работы:
Сентябрь 2010 г. – январь 2011 г. – УП «Белрезерв» (официальный представитель международного электронного рынка ALL.BIZ на территории
Республики Беларусь)
Должность: переводчик(английский язык)
Сфера деятельности: перевод деловой документации
Январь 2011 г. – Октябрь 2013 – Издательство «Нестор»
Должность: внештатный редактор международного отдела
Сфера деятельности:перевод, редактирование и написание технических статей для виртуальных выставок
и официальных сайтов белорусских компаний в области строительной техники,
металлообрабатывающего оборудования и т.п (ООО «Строительная техника», ГК
«Альбион», ЧТУП «ИнтерТехноМаркет»)
перевод и размещение пресс-релизов и новостей(www.tut.by раздел «Новости компаний»)
написание обзоров для«Компьютерной газеты»
Август 2013 – наст. Время – Группа компаний «Эрудит»
Должность: секретарь-переводчик
Сфера деятельности: перевод документации юридической и экономической направленности (контракты, аудиторские
отчеты и заключения), ведение деловой переписки на английском языке, участие в
переговорах с иностранными клиентами в качестве переводчика, организация
деловых встреч и иных мероприятий.
Дополнительная деятельность:
12.06.2012 г. - участие в онлайн-конференции организаторов выставки«Автомеханика-2012» на английском языке, написание на основе полученного
материала статьи для журнала «Инфобаза.by» (проект «Выставки сегодня», адрес в Интернете: http://www.infobaza.by/transport/5791.html)
12.10.12 г. – 16.10.12 г. – сопровождение представителей индийской фармацевтической компании NaturesOnly,помощь в организации встреч и последовательный перевод во время переговоров
Знание иностранных языков:
английский, испанский
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК,обучаемость, широкий кругозор, возможность выполнять срочные задания, навыки
перевода технической литературы, новостей и пресс-релизов
Личные качества:
целеустремленность,коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, нацеленность на
результат
Увлечения:
путешествия, активный отдых,литература, театр, кино