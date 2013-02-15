Резюме

Агапова Татьяна.

Дата рождения: 03.07.1986

Семейное положение: замужем, двое детей.

Высшее образование: МГПУУ, ф-т Психология Образования, кафедра Возрастная психология. 2003-2008 год.

Курсы: журналистика при МГУ, английский по программе МИД РФ (2005-2006)

Опыт работы:

1) 2004-2006 год. Менеджер по медицинскому страхованию ООО «Дорсо».

2) 2007-2008 год. Педагог-психолог в ДОУ 1359 г.Москвы

3) 2008 год. Продавец-кассир ООО «Мэлон Фэшн Групп»

4) 2008-2009 год. Заместитель генерального директора ООО «КНБ»

Знание языков: английский свободно.

Прочие: ответственность, пунктуальность, исполнительность.

Дополнительно: подработка в декретном отпуске автором по написанию курсовых и рефератов.

Условия работы: удаленно, так как на данный момент проживаю в другой стране.