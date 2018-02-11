Tatyana_RSYA

Специалист по интернет рекламе

Меня зовут Курганкина Татьяна (https://vk.com/id200895664)

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные

технологии рекламы, и готова ихвнедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Что даст Вам реклама?-поток ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ клиентов из интернета.-увеличение объема продаж.-заметность вашей деятельности и продукта в сетиинтернет. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее. Отвечу наинтересующие Вас вопросы.