Татьяна Шипицына Tatyana_ShipTatyana_Ship
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Цветочное меню.118 просмотров
- Меню для фреш-бара.441 просмотр
- Каталог для салона мебели AIDA.168 просмотров
- Меню для пиццерии Gustare.171 просмотр
- Листовка на открытие пиццерии Gustare.190 просмотров
- Визитка для юриста.227 просмотров
- Визитка для салона мебели.281 просмотр
- Дисконтная карта для Салона мебели.142 просмотра
- Буклет 2 фальца для стоматологической клиники.229 просмотров
- Листовка для спортивной студии Планета красоты137 просмотров
- Буклет 2 фальца для А-строй151 просмотр
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$4/час
от $8от 1 дня
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Дизайн продукции
нет отзывов
$4/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга