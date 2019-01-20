Tatyana_YD

А у вас есть качественно настроенная реклама вашего бизнеса в интернете? Предлагаю свои услуги по продвижению сайта В РСЯ! Жду ваших предложений!

Здравствуйте, меня зовут Татьяна!

У Вас есть свой бизнес, но не хватает клиентов?

Вам нужна профессиональная настройка Яндекс. Директ!

Я являюсь специалистом в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекса.

Могу помочь в создании и настройке рекламной кампании для вашего сайта в РСЯ.

Срок зависит от сроков предоставления данных и объёма работы. Перед запуском кампании провожу аудит вашего

сайта для увеличения эффективности РК (рекламной кампании).

Вашу рекламу будет видеть только целевая аудитория!

Если вам нужна моя помощь обращайтесь.

Настрою рекламу за 1000 руб. Аудит бесплатно.

С уважением, Татьяна.