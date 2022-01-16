Web designer / landing page

Меня зовут Татьяна, я занимаюсь дизайном сайтов, а именно созданием одностраничных сайтов (landinge page).

Могу отредактировать текст с учетом задач лендинга и целей аудитории. Я помогу Вам сделать красивый, а главное удобный дизайн и понятный для пользователей интерфейс. Специализируюсь на таких сферах как, сайты для бизнеса по оказанию косметологических и парикмахерских услуг, а также по продаже готовой еды и продукции.

Ценю свое и чужое время и поэтому всегда выполняю работу в срок.