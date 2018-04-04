Tatyana_ya

Татьяна Tatyana_ya

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Навыки: 

  • Yandex Direct
  • E-Mail Marketing
  • Adobe Photoshop
  • SEO
  • HTML
  • Наполнение контентом
  • SEO-копирайтинг
  • Копирайтинг
  • CMS Wordpress
  • Администрирование сайтов
  • Написание текстов
  • Обработка изображений
  • SEO оптимизация
  • Поисковая оптимизация сайтов
  • Составление семантического ядра
  • Ведение групп в социальных сетях
  • Веб-аналитика Google AdWords
  • Интервьюирование
  • Написание пресс-релизов
  • Редактирование
  • Журналистика
  • Интернет маркетинг
  • Internet Marketing