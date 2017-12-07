Знание графических программ, а так же flash.
Разработка web - дизайна, логотипов, фирменного стиля.
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Портфолио
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- Тестовое задание130 просмотров
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- Лендинг120 просмотров
- Тестовое задание101 просмотр
- Лендинг149 просмотров
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- Шрифтовой набор иконок для CRM258 просмотров
Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн сайтов
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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