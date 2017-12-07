Tatyanka100

Татьяна Пе Tatyanka100

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Знание графических программ, а так же flash.

Разработка web - дизайна, логотипов, фирменного стиля.

Flash
Портфолио
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Баннеры
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от $40
от 3 дней
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Верстка полиграфии
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от $30
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $100
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Обработка фотографий
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от $30
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $100
от 5 дней
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