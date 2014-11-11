ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кор Елена
г. Москава,
Образование: Высшее
Skype: taurriel
E-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ:
Период работы: С марта 2010 по март 2013 года
Должность: руководитель группы модераторов
Компания: Korolevstvo
Должностные обязанности:
- ответы на вопросы пользователей в игровом чате, социальной части проекта и почте
- поиск и найм модераторов
- проведение собеседований
- обучение и курирование работы модераторов
- составление графика работы и FAQ по продукту для быстрых ответов
- создание, проработка и проведение различных конкурсов для пользователей
- предоставление отчетности по работе группы модераторов для администрации
- разрешение и предотвращение конфликтов внутри отдела
- разрешение и предотвращение конфликтов среди пользователей проекта - создание лояльного ядра пользователей по отношению к администрации проекта - модерация социальной части игры - модерация различных групп игры в социальных сетях( ВКонтакт, Одноклассники) - создание и публикация всевозможных анонсов и новостей в целом - составление правил использования игры и мер наказаний в согласовании с администрацией
- составление различных гайдов (прохождений) по игре
- создание заполнение контентов на сайтах игры, написание статей в Википедии игры.
Период работы: С января 2013 по апрель 2013 года
Должность: специалист отдела мониторинга
Компания: Korolevstvo
Должностные обязанности:
- контроль состояния серверов продукта (работа с Zabbix – графиками)
- проверка игровой части игры с доступом к административным функциям
- оперативное реагирование в случае обнаружения проблем
- контроль исправления функционала
- заполнения различной отчетности (работа с документами Excel и Google Docs)
Период работы: С марта 2013 по апрель 2013 года
Должность: модератор
Компания: социальная сеть Одноклассники
Должностные обязанности:
- модерация официальных групп с учетом особенностей национальностей
- ответы на вопросы пользователей
- составление шаблонных ответов пользователям
Период работы: С мая 2013 по ноябрь 2014 года
Должность: комьюнити-менеджер
Должностные обязанности:
- составление контент текстов
- написание новостей
- создание базы знаний
- написание текстов для рассылок
- найм и распределение обязанностей модераторов
- составление графиков работы
- курирование и контроль действий модераторов
- создание лояльного ядра пользователей по отношению к администрации проекта
- решение конфликтных ситуаций среди пользователей
и внутри отдела модераторов
- модерация групп игры в социальных сетях
- создание, публикация конкурсов и новостей
- и др.
Дополнительно: Ответственная, исполнительная, коммуникабельная, доброжелательная, стресоустойчивая, аккуратная, внимательная, настойчивая, усидчивая, легко и быстро учусь, полна новых идей.