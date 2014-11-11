ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Кор Елена

г. Москава,

Образование: Высшее

Skype: taurriel

E-mail: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ:

Период работы: С марта 2010 по март 2013 года

Должность: руководитель группы модераторов

Компания: Korolevstvo

Должностные обязанности:

- ответы на вопросы пользователей в игровом чате, социальной части проекта и почте

- поиск и найм модераторов

- проведение собеседований

- обучение и курирование работы модераторов

- составление графика работы и FAQ по продукту для быстрых ответов

- создание, проработка и проведение различных конкурсов для пользователей

- предоставление отчетности по работе группы модераторов для администрации

- разрешение и предотвращение конфликтов внутри отдела

- разрешение и предотвращение конфликтов среди пользователей проекта - создание лояльного ядра пользователей по отношению к администрации проекта - модерация социальной части игры - модерация различных групп игры в социальных сетях( ВКонтакт, Одноклассники) - создание и публикация всевозможных анонсов и новостей в целом - составление правил использования игры и мер наказаний в согласовании с администрацией

- составление различных гайдов (прохождений) по игре

- создание заполнение контентов на сайтах игры, написание статей в Википедии игры.

Период работы: С января 2013 по апрель 2013 года

Должность: специалист отдела мониторинга

Компания: Korolevstvo

Должностные обязанности:

- контроль состояния серверов продукта (работа с Zabbix – графиками)

- проверка игровой части игры с доступом к административным функциям

- оперативное реагирование в случае обнаружения проблем

- контроль исправления функционала

- заполнения различной отчетности (работа с документами Excel и Google Docs)

Период работы: С марта 2013 по апрель 2013 года

Должность: модератор

Компания: социальная сеть Одноклассники

Должностные обязанности:

- модерация официальных групп с учетом особенностей национальностей

- ответы на вопросы пользователей

- составление шаблонных ответов пользователям

Период работы: С мая 2013 по ноябрь 2014 года

Должность: комьюнити-менеджер

Должностные обязанности:

- составление контент текстов

- написание новостей

- создание базы знаний

- написание текстов для рассылок

- найм и распределение обязанностей модераторов

- составление графиков работы

- курирование и контроль действий модераторов

- создание лояльного ядра пользователей по отношению к администрации проекта

- решение конфликтных ситуаций среди пользователей

и внутри отдела модераторов

- модерация групп игры в социальных сетях

- создание, публикация конкурсов и новостей

- и др.

Дополнительно: Ответственная, исполнительная, коммуникабельная, доброжелательная, стресоустойчивая, аккуратная, внимательная, настойчивая, усидчивая, легко и быстро учусь, полна новых идей.