Просто хороший и старательный копирайтер. Копирайт/рерайт всегда вовремя.

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Окончила курсы копирайтера и работала в этой сфере 3,5 года. Потом переехала в РФ и открыла свое рекламное агентство. После продажи своей части бизнеса партнеру решила вернуться к написанию текстов, т.к. мне это занятие по душе. Для меня это - творчество без суеты. Не утеряны и навыки. Напротив - расширились границы тематик. Буду рада сотрудничеству с вами.