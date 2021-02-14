И швец, и жнец, и на дуде игре

Совсем недавно на сайте. Пока что только нарабатываю портфолио, так что все заказы выполняю бесплатно.

Специализируюсь на переводе средней сложности текстов, обработке изображений, видеомонтаже. В ближайшее время собираюсь учить HTML и практиковать верстку, развиваться в рекламной деятельности. Увлекаюсь фотографией и 3D-моделированием. Учусь на факультете рекламы и связей с общественностью. Всегда стараюсь качественно, грамотно и, что самое главное, вовремя выполнять свои задачи.

Почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/taylerz

Мобильный телефон: +79859844690