Ответственный Исполнительный Усидчивый

Написано свыше ста обзоров на автомобильную тематику.

Наумов Сергей Игоревич

Дата рождения: 23.01.85

E-mail: [email protected]

Телефон: 37379 262 785 (моб.),

Дом. адрес: Кишинев

Образование:

2008 - н.в.

Тираспольский государственный университет, педагогический факультет, специальность «Психопедагогика начальных классов».

2005 - 2008

Профессиональная техническая школа

Опыт работы:

03.2008 - 01.2010

Контент-менеджер автомобильного портала

Обязанности: создание, обработка статей на автомобильную тематику. Сбор информации в сети, размещение и обновление информации для будущего портала, копирайтерская работа по оформлению текста, анализ контента подобных сайтов.

10.2008 – 12.2008

Помощник печатника в частной типографии

Обязанности: шелкография. Нанесение с помощью трафарета текста. Разнорабочий.

2005

Механик в техцентре по ремонту автомобилей Elita 5 + практика по ремонту ходовой части легковых автомобилей.

2000 – 2004

Работа в фото-ателье

Обязанности: курьер, помощник оператора печати фотографий. Проявка фотопленки.

Приобретен опыт в команде.

Дополнительные сведения:

Знание компьютера, MS Office, знание английского языка в чтении, знание устройства автомобиля, ведение своего блога