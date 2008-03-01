Написано свыше ста обзоров на автомобильную тематику.
Наумов Сергей Игоревич
Дата рождения: 23.01.85
E-mail: [email protected]
Телефон: 37379 262 785 (моб.),
Дом. адрес: Кишинев
Образование:
2008 - н.в.
Тираспольский государственный университет, педагогический факультет, специальность «Психопедагогика начальных классов».
2005 - 2008
Профессиональная техническая школа
Опыт работы:
03.2008 - 01.2010
Контент-менеджер автомобильного портала
Обязанности: создание, обработка статей на автомобильную тематику. Сбор информации в сети, размещение и обновление информации для будущего портала, копирайтерская работа по оформлению текста, анализ контента подобных сайтов.
10.2008 – 12.2008
Помощник печатника в частной типографии
Обязанности: шелкография. Нанесение с помощью трафарета текста. Разнорабочий.
2005
Механик в техцентре по ремонту автомобилей Elita 5 + практика по ремонту ходовой части легковых автомобилей.
2000 – 2004
Работа в фото-ателье
Обязанности: курьер, помощник оператора печати фотографий. Проявка фотопленки.
Приобретен опыт в команде.
Дополнительные сведения:
Знание компьютера, MS Office, знание английского языка в чтении, знание устройства автомобиля, ведение своего блога