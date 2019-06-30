Успех - моя обязанность!

Я долго думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый и сложный план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях своей жизни… Но вдруг я подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице ;)

Итак давайте познакомимся?

Я — Веб-разработчик в Front-end&Back-end сферах, веб-дизайнер

Участвую в развитии перспективных стартапов в области высоких технологий/искусства (да-да, немного парадоксальное сочетание).

В последнее время активно занимаюсь саморазвитием.

Мои навыки:

➣ Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

➣ Верстка / Front-end / Back-end (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, PHP, MySQL)

➣ Интеграция любого масштаба с CMF/CMS

➣ Полная поисковая оптимизация проекта

➣ Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

➣ Landing Page (полный цикл работ)

➣ Сайт под ключ

➣ Веб-дизайн

➣ Front-end -программирование

➣ Back-end -программирование

➣ Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

➣ Настройка Я.Директ, Google Adwords

В работе ценю: качество, честность, и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены над ними работать и замечать.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать что-то новое и ценное. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит как-то шаблонно, возможно, но зато осознанно.