Я долго думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый и сложный план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях своей жизни… Но вдруг я подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице ;)
Итак давайте познакомимся?
Я — Веб-разработчик в Front-end&Back-end сферах, веб-дизайнер
Участвую в развитии перспективных стартапов в области высоких технологий/искусства (да-да, немного парадоксальное сочетание).
В последнее время активно занимаюсь саморазвитием.
Мои навыки:
➣ Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
➣ Верстка / Front-end / Back-end (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, PHP, MySQL)
➣ Интеграция любого масштаба с CMF/CMS
➣ Полная поисковая оптимизация проекта
➣ Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
➣ Landing Page (полный цикл работ)
➣ Сайт под ключ
➣ Веб-дизайн
➣ Front-end -программирование
➣ Back-end -программирование
➣ Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
➣ Настройка Я.Директ, Google Adwords
В работе ценю: качество, честность, и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены над ними работать и замечать.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать что-то новое и ценное. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит как-то шаблонно, возможно, но зато осознанно.