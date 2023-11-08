Мастер транскрибации и набора текста.

Приветствую вас! Меня зовут Артём, и я вижу в мире кода и слов настоящее искусство. Моя уникальная способность - превращать одно в другое, сохраняя эстетику и суть. Мне доверяют создавать виртуальные отражения, оживлять аудио и видео записи в текстовом формате и придавать новый звучащий стиль текстам.



Мои навыки:

🎥 Транскрибация с видео и аудио: Записи не остаются без внимания. Внимательность к деталям и точность воспроизведения речи в текстовом формате.

🖋 Копирайт и Рерайт текстов: Создание уникальных текстов. Преобразование существующих материалов, придавая им новый стиль и свежий взгляд.

💻 Набор текста: Возможность быстро и точно вводить текстовую информацию, обеспечивая четкость и аккуратность.

📜 Перепечатка с различных источников: Эффективное преобразование текстовых данных, включая отсканированные документы, книги и графические файлы, в читаемый и редактируемый формат.



Каждое слово, каждая строка - это крошечное чудо, которое я создаю с любовью. Доверьте мне ваш текст и позвольте мне подарить ему новую жизнь.