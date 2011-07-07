Грамотный переводчик и креативный преподаватель
- Я Учусь в Горловском педагогическом институте иностранных языков. Специальность "Учитель английского и испанского языков и зарубежной лит-ры". Более 3 лет преподаю английский язык детям, был опыт работы с людьми с недостатками зрения.
- Одним из моих хобби является изучение культуры русской речи. ----> Красиво и грамотно выполняю художественные переводы .
- Училась в Донецком национальном техническом университете. Специальность: «Компьютерная системная диагностика» ----> Качественно перевожу технические тексты. Понимаю, что перевожу.
-Уверенный пользователь ПК, пакета Microsoft Office, Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, AutoCAD, Компас 3D, Macromedia Dreamweaver.
- Знаю языки программирования: Pascal, Visual Basic, HTML, PHP.
Переводы
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