TeargetBells

Предоставляю качественные услугимаркетинга, нацеленные на увеличение прибыли вашей компании!
Доброго времени суток!Меня зовут Семен, я начинающий Таргетолог с небольшим, но крайне успешным
опытом за плечами. Моя работа – моё любимое дело, поэтому я получаю настоящее
удовольствие от нее и добиваюсь в ней больших успехов. Имею широкий ряд увлечений
– реклама, спорт, путешествия, новые технологии. Я рад новым клиентам и готов
доказать свою пользу.
ПочемуВам следует работать именно со мной?
- Успешный опыт в создании рекламных компаний снуля! Выведение бизнеса клиента на желаемые им объемы трафика.
- Высокое качество работы за достойную цену.
- Всегда ставлю перед собой задачу увеличиватьклиенту отдачу от продвижения в виде большого потока новых продаж. Рассчитываю
прежде всего на долгосрочное сотрудничество, а не ежесекундный заработок.
- Работая со мной Вы отчетливо понимаете, чтопродвижение работает, что Ваш бизнес получает не накрученный трафик, а
действительно новых клиентов, которые покупают или заказываю услуги.
Поэтому прошу всех заинтересованных ввысокоэффективном продвижении связаться со мной, буду рад новым постоянным
клиентам.
Настраиваю высокоэффективные РК под Facebook и Instagram таргет
Создаю высокоэффективные рекламные кампании дляуспешных продаж в сетях контекстной рекламы Яндекс Директ и Google AdWords, а
также таргет Facebook и Instagram.
Почему стоит заказать настройку рекламы именно у меня, а не у моихколлег?
· Четкое понимание что такое CTR, CPC, ROI и как этимвсем пользоваться;
· Мои объявления имеют высокий CTR;
· Ежедневный контроль ставок в аукционе;
· А/Б тестирование объявлений;
· Добиваюсь максимально низкой ставки за клик;
· Не использую паблик картинки, только платные илизакрытые фотостоки;
· Не сливаю бюджет клиенту;
· Бесплатная поддержка в течении месяца;
· Мощная аналитика по конверсиям.
Запуск новых клиентов происходит на бесплатнойоснове, о цене услуг договариваемся сразу. Я всегда готов пойти навстречу своим
клиентам.
Осталисьвопросы? - Задайте их по контактам ниже.
Контакт со мной:
- Почта: [email protected]
- Telegram: Shot1ngs
- Телефон: +79119059774(Мессенджеры: WhatsApp)