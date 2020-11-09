TeargetBells

Таргетолог [Продвижение в социальных сетях]

Предоставляю качественные услугимаркетинга, нацеленные на увеличение прибыли вашей компании!

Доброго времени суток!Меня зовут Семен, я начинающий Таргетолог с небольшим, но крайне успешным

опытом за плечами. Моя работа – моё любимое дело, поэтому я получаю настоящее

удовольствие от нее и добиваюсь в ней больших успехов. Имею широкий ряд увлечений

– реклама, спорт, путешествия, новые технологии. Я рад новым клиентам и готов

доказать свою пользу.

ПочемуВам следует работать именно со мной?

- Успешный опыт в создании рекламных компаний снуля! Выведение бизнеса клиента на желаемые им объемы трафика.

- Высокое качество работы за достойную цену.

- Всегда ставлю перед собой задачу увеличиватьклиенту отдачу от продвижения в виде большого потока новых продаж. Рассчитываю

прежде всего на долгосрочное сотрудничество, а не ежесекундный заработок.

- Работая со мной Вы отчетливо понимаете, чтопродвижение работает, что Ваш бизнес получает не накрученный трафик, а

действительно новых клиентов, которые покупают или заказываю услуги.

Поэтому прошу всех заинтересованных ввысокоэффективном продвижении связаться со мной, буду рад новым постоянным

клиентам.

Настраиваю высокоэффективные РК под Facebook и Instagram таргет

Создаю высокоэффективные рекламные кампании дляуспешных продаж в сетях контекстной рекламы Яндекс Директ и Google AdWords, а

также таргет Facebook и Instagram.

Почему стоит заказать настройку рекламы именно у меня, а не у моихколлег?

· Четкое понимание что такое CTR, CPC, ROI и как этимвсем пользоваться;

· Мои объявления имеют высокий CTR;

· Ежедневный контроль ставок в аукционе;

· ﻿А/Б тестирование объявлений;

· Добиваюсь максимально низкой ставки за клик;

· Не использую паблик картинки, только платные илизакрытые фотостоки;

· Не сливаю бюджет клиенту;

· Бесплатная поддержка в течении месяца;

· Мощная аналитика по конверсиям.

Запуск новых клиентов происходит на бесплатнойоснове, о цене услуг договариваемся сразу. Я всегда готов пойти навстречу своим

клиентам.

Осталисьвопросы? - Задайте их по контактам ниже.

Контакт со мной:

- Почта: [email protected]

- Telegram: Shot1ngs

- Телефон: +79119059774(Мессенджеры: WhatsApp)