TechnoitCo

Занимаемся продажами ИТ-оборудования на рынке (через интернет) (Cisco, HP, APC, Dell,Zyxel и т.д.) Имеем 69-ть кампаний на Я.Д. Заполняет их робот по шаблону по определенным критериям. на данный момент тратим 30к в месяц. Хотелось бы как-то оптимизировать затраты ...
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- Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен грамотный специалист для работы в Я. Директе и Google AdWords Мы занимаемся продажами ИТ-Оборудования (Cisco, Hp, IBM, D-link и т.д.) (в основном через интернет, а точнее Яндекс.Маркет). Работа на длительный срок, удаленно в ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем программиста на поддержку и развитие внутренней базы данных Требования: знание php 5, хорошие знания mysql (триггеры, процедуры, оптимизация запросов, сложные выборки). знание curl/wget, умение парсить и распознавать страницы с# – на уровне работы с формами. +SOAP доступ ...Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад