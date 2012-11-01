TechnoitCo

Алексей Соловьев TechnoitCo

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация кампаний Я. Директ+экспорт в гугл.Адв.

    Занимаемся продажами ИТ-оборудования на рынке (через интернет) (Cisco, HP, APC, Dell,Zyxel и т.д.) Имеем 69-ть кампаний на Я.Д. Заполняет их робот по шаблону по определенным критериям. на данный момент тратим 30к в месяц. Хотелось бы как-то оптимизировать затраты ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист для работы в Я. Директ и Google AdWords

    Добрый день. Нужен грамотный специалист для работы в Я. Директе и Google AdWords Мы занимаемся продажами ИТ-Оборудования (Cisco, Hp, IBM, D-link и т.д.) (в основном через интернет, а точнее Яндекс.Маркет). Работа на длительный срок, удаленно в ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист (MySQL, PHP 5)

    Ищем программиста на поддержку и развитие внутренней базы данных Требования: знание php 5, хорошие знания mysql (триггеры, процедуры, оптимизация запросов, сложные выборки). знание curl/wget, умение парсить и распознавать страницы с# – на уровне работы с формами. +SOAP доступ ...

    PHPMySQL
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад