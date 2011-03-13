Здравствуйте!

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим резюме.

Фамилия, имя, отчество — Максимова Мария Борисовна.

Место проживания — Одесса.

Образование: русское отделение филологического факультета Одесского госуниверситета. Прошла курсы переводчиков (английский язык) при ОГУ, стажировалась в Канаде по линии работы на телефоне доверия.

Работала преподавателем русского и украинского языков в школе, корректором и литредактором в одесской литературной газете "Южная Пальмира", и издательстве «Энио».

Родной язык - русский. Грамотность — близка к абсолютной. Хорошо владею английским и украинским. На среднем уровне (перевожу со словарем) - сербский. Могу выполнять литературный перевод (хорошего уровня), в том числе стихотворных текстов, с указанных языков на русский.

Опыт рерайтинга и копирайтинга — свыше 20 лет. Репортажи, статьи, интервью, художественные тексты.

Могу работать с любыми текстами: рекламные буклеты, документы, статьи, книги, диссертации.

Высокая скорость набора, в том числе на английском. Свободный доступ в интернет, владение Word, Open Office. Обязательность, пунктуальность, грамотность.

Имею опыт работы с детьми - сенсорными инвалидами (глухими и слабослышащими), в том числе по преподаванию русского и английского языков. Работала со слепоглухими детьми как сопровождающий-переводчик.

Контактный телефон : +3-8-066-466-91-03. ICQ - 594638040, Skype - Teerle4.