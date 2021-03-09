Разработка графических элементов дизайна сайтов.

Занимаюсь веб дизайном. Если Вас, устраивает мое портфолио и стиль работы, можете заказать шапку или макет сайта у меня.

Сроки и оплата оговаривается с каждым индивидуально.

Примерные цены:

Шапка - от 10$

Макет сайта - от 30$

Прочая графика, в виде фонов на плееры, элементов дизайна оговариваются отдельно.

С анимацией не работаю.

Версткой в данное время не занимаюсь.

По всем вопросам и предложениям обращаться по:

ICQ: 31-33-59

E-mail: [email protected]

Или через личную переписку здесь на сайте.

К оплате принимаются только Web Money.