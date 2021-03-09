Разработка графических элементов дизайна сайтов.
Занимаюсь веб дизайном. Если Вас, устраивает мое портфолио и стиль работы, можете заказать шапку или макет сайта у меня.
Сроки и оплата оговаривается с каждым индивидуально.
Примерные цены:
Шапка - от 10$
Макет сайта - от 30$
Прочая графика, в виде фонов на плееры, элементов дизайна оговариваются отдельно.
С анимацией не работаю.
Версткой в данное время не занимаюсь.
По всем вопросам и предложениям обращаться по:
ICQ: 31-33-59
E-mail: [email protected]
Или через личную переписку здесь на сайте.
К оплате принимаются только Web Money.
Действие аккаунта приостановлено!