Я монтирую видео за низкую цену
Здравствуйте, могу выполнить видеомонтаж высокого уровня.
Только начал работать на этой платформе поэтому готов выполнить работу дешевле.
Я делал монтаж для таких ютуберов, как
Treiu https://www.youtube.com/channel/UCtE8v2czkEMFdr-EPSXA..
ZANN https://www.youtube.com/channel/UCTKZpX_Ln2YJICgIVl89..
BANDIT https://www.youtube.com/channel/UCdofF88kPXX--PRyG024..
w00zy https://www.youtube.com/channel/UCNgnO4zo9BiUFwyZ1XlT..
Если вам нужен простой монтаж(склейка, ускорение видео, наложение музыки), могу сделать его за 500 рублей
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