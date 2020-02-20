Tekkofeed

Валентин Королев Tekkofeed

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я монтирую видео за низкую цену

Здравствуйте, могу выполнить видеомонтаж высокого уровня.

Только начал работать на этой платформе поэтому готов выполнить работу дешевле.

Я делал монтаж для таких ютуберов, как

Treiu https://www.youtube.com/channel/UCtE8v2czkEMFdr-EPSXA..

ZANN https://www.youtube.com/channel/UCTKZpX_Ln2YJICgIVl89..

BANDIT https://www.youtube.com/channel/UCdofF88kPXX--PRyG024..

w00zy https://www.youtube.com/channel/UCNgnO4zo9BiUFwyZ1XlT..

Если вам нужен простой монтаж(склейка, ускорение видео, наложение музыки), могу сделать его за 500 рублей