Изготовление видео рекламы любой сложности. Размещение видео рекламы
www.telebistro.com – Создание видео рекламы, презентаций, заставок и видео контента любой сложности от А до Я. + Размещение вашего рекламного видео ролика в интернете.
Услуги деляться на 3 группы:
А) Экспресс Видео Ролик – Изготовление видеоролика за 24 часа стоимость от $50 на основе собственных видео шаблонов. От $100 - Озвучка дикторами с центральных каналов
Детальнее: http://telebistro.com/video_templates_advertising.html
Б) Оригинальные видеоролики средней сложности от $10\секунда
Детальнее: http://www.telebistro.com/unique_video_ads.html
В) Оригинальные видеоролики высокой сложности