Изготовление видео рекламы любой сложности. Размещение видео рекламы

www.telebistro.com – Создание видео рекламы, презентаций, заставок и видео контента любой сложности от А до Я. + Размещение вашего рекламного видео ролика в интернете.

Услуги деляться на 3 группы:

А) Экспресс Видео Ролик – Изготовление видеоролика за 24 часа стоимость от $50 на основе собственных видео шаблонов. От $100 - Озвучка дикторами с центральных каналов

Детальнее: http://telebistro.com/video_templates_advertising.html

Б) Оригинальные видеоролики средней сложности от $10\секунда

Детальнее: http://www.telebistro.com/unique_video_ads.html

В) Оригинальные видеоролики высокой сложности