TelegramWL

Программирую, работаю с Telegram

Всем привет, занимаюсь разработкой сайтов, приложений и веб-сервисов любой степени сложности без накруток в цене. Знание базовых языков HTML/CSS/JavaScript/PHP - на уровне разработки веб-сайтов, применительно к задачам разного уровня и степени сложности. Сопутствующие фреймворки, используемые в работе: Bootstrap/Materialize/JQuery. Знание и владение разработкой на прогрессивных фреймворках и системах управления контентом: CMS Wordpress (задачи: перенос уже готовой верстки на платформу / разработка сайта с нуля на платформе), VueJS применительно преимущественно к разработке интеренет-магазинов и чат-ботов. Знание и привлечение в разработку сторонних библиотек и плагинов (Skeleton, Parallax, Animated и др.) Типичные выполняемыеые: - верстка и дизайн сайтов (по макету и без), адаптивная верстка под мобильные устройства.- разработка и добавление приложений и визуальных эффектов на сайт.- разработка CMS и сайтов/сервисов с возможностью их последующего администрирования (редактирования).- программирование мобильных версий ботов.- также выполнение простых задач и разработка прикладных программ на языках С. Стаж: 3 года Используемые технологии: Html/CSS/JavaScript/PHP/Bootstrap/JQuery/WordPress/VueJS.