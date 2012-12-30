Telemax777

Сергей Кирилюк Telemax777

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Редизайн сайта на Open Cart

    Доброе время суток!!!! Есть сайт на платформе Опенкарт с товарами Нужно сделать клон https://mircli.ru/ товары спарсить с другого сайта В дальнейшем нужно будет этот сайт администрировать. Жду ваших предложений.

    Opencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Интернет-магазин бытовой техники будет рад взять на работу контент-менеджера, который будет поддерживать каталог товаров в актуальном состоянии, наполнять и редактировать его, а также вести колонку новостей.

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер/рерайтер на постоянную основу

    $250

    Требуется копирайтер/рерайтер (контент менеджер) для наполнения сайта статьями по тематике Интернет магазин бытовой технике. CMS сайта – OpenCart. Основные требования к статьям – они должны быть написаны по конкретным поисковым запросам, уникальность по Advego ...

    Opencart
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад