Telemax777

Доброе время суток!!!! Есть сайт на платформе Опенкарт с товарами Нужно сделать клон https://mircli.ru/ товары спарсить с другого сайта В дальнейшем нужно будет этот сайт администрировать. Жду ваших предложений.
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
написание статей интернет каталога климатической техники на тему кондиционирование, вентиляция, отопление О компании Монтаж Доставка О кондиционерах ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Интернет-магазин бытовой техники будет рад взять на работу контент-менеджера, который будет поддерживать каталог товаров в актуальном состоянии, наполнять и редактировать его, а также вести колонку новостей.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется копирайтер/рерайтер (контент менеджер) для наполнения сайта статьями по тематике Интернет магазин бытовой технике. CMS сайта – OpenCart. Основные требования к статьям – они должны быть написаны по конкретным поисковым запросам, уникальность по Advego ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад