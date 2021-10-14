Teltaren

Тимофей Тонковид Teltaren

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Базы данных (проектирование, нормализация, создание, администрирование). Быстрая помощь. Анализ данных

Профисиональные навыки:

  • Проектирование баз данных (консептуальное, логическое, физичиское)
  • ER-диаграмы UML-диаграмы
  • Релеционная алгебра
  • Нормализация БД
  • Создание баз данных SQL, Access (front-end, back-end)
  • Администрирование баз данных
  • Анализ данных (SQL, Access, Excel, SPSS, Tableau, Matlab, R, Python)
  • Анализ больших масивов информации (Big Data)
  • Подготовка аналитических отчётов
  • Визуализация данных
  • Презентация
Опыт работы 3 года

Контакты:

Тел: +38 066 643 33 18 (Viber, Telegram, Whats App)

e-mail: [email protected]