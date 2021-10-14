Базы данных (проектирование, нормализация, создание, администрирование). Быстрая помощь. Анализ данных
Профисиональные навыки:
- Проектирование баз данных (консептуальное, логическое, физичиское)
- ER-диаграмы UML-диаграмы
- Релеционная алгебра
- Нормализация БД
- Создание баз данных SQL, Access (front-end, back-end)
- Администрирование баз данных
- Анализ данных (SQL, Access, Excel, SPSS, Tableau, Matlab, R, Python)
- Анализ больших масивов информации (Big Data)
- Подготовка аналитических отчётов
- Визуализация данных
- Презентация
Контакты:
Тел: +38 066 643 33 18 (Viber, Telegram, Whats App)
e-mail: [email protected]