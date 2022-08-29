Выпускница школы дизайнеров «Бюро Горбунова». В процессе обучения создали с командой проект «Интерактивный тренажер переговоров» - https://bureau.ru/projects/book-talksgym под руководством арт-директора Артема Горбунова и редактурой Ильи Синельникова. По результатам обучения вхожу в десятку лучших, среди остальных студентов потока.
Опыт, который я могу принести с собой:
- Карточки товаров;
- Прототипирование;
- Верстка многоэтажной веб-страницы;
- Создание логотипов и фирменных стилей;
- Дизайн упаковок и этикеток пищевой продукции;
- Проектирование интерфейсов;
- Дизайн упаковок и этикеток пищевой продукции;
- Дизайн сайтов на Тильде, знаю основы html и css;
- Инфостиль;
- Продающая страница.
Рисую картины на продажу. Есть опыт работы с клиентами.
За время обучения в Бюро, научилась положительно реагировать и работать с конструктивной критикой. Руководствоваться принципом несдвигаемых дедлайнов и гибкой функциональности, не жертвуя качеством. Предугадывать поведение юзера, быть юзером.
Портфолио:https://www.behance.net/telyakova
Портфолио с карточками товаров: https://t.me/E_Telyakova