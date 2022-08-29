Web-дизайнер

Выпускница школы дизайнеров «Бюро Горбунова». В процессе обучения создали с командой проект «Интерактивный тренажер переговоров» - https://bureau.ru/projects/book-talksgym под руководством арт-директора Артема Горбунова и редактурой Ильи Синельникова. По результатам обучения вхожу в десятку лучших, среди остальных студентов потока.

Опыт, который я могу принести с собой:

Карточки товаров;

Прототипирование;

Верстка многоэтажной веб-страницы;

Создание логотипов и фирменных стилей;

Дизайн упаковок и этикеток пищевой продукции;

Проектирование интерфейсов;

Дизайн упаковок и этикеток пищевой продукции;

Дизайн сайтов на Тильде, знаю основы html и css;

Инфостиль;

Продающая страница.

Меня всегда привлекал визуал. Я занималась в художественной студии, поэтому легко смогу выбрать удачное цветовое решение. Есть понимание композиции.Два раза проходила модельные курсы в «A.B.A Models», есть опыт в организации фотосъемок и их публикации в Американском журнале “Volition». Смогу организовать съемку для продающей страницы или другого дизайна.

Рисую картины на продажу. Есть опыт работы с клиентами.

За время обучения в Бюро, научилась положительно реагировать и работать с конструктивной критикой. Руководствоваться принципом несдвигаемых дедлайнов и гибкой функциональности, не жертвуя качеством. Предугадывать поведение юзера, быть юзером.

Портфолио:https://www.behance.net/telyakova

Портфолио с карточками товаров: https://t.me/E_Telyakova