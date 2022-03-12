Tema-design

Дизайнер. UX/Ui дизайн, Продуктовый дизайн. Веб-сайты, мобильные приложения, посты, флаеры, баннеры, тейбл-тенды и меню для Вашего заведения.

Здравствуйте, меня зовут Артем.

Я веб - дизайнер и профессионально занимаюсь созданием сайтов.

Создаю дизайн в Figma (сайты, баннеры, тейбл-тенды, инстаграм-профили, реклама).

Разрабатываю:

 Одностраничные сайты (Лендинги)

 Многостраничные сайты

 Интернет - магазины (С возможностью оплаты на сайте, либо заказа без оплаты)

 Мобильные приложения (Android и iOs)

Портфолио и цены в лс 

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Так же необходим человек, который готов найти клиентов на разработку сайтов.

Процент от заказов плавающий 15-20%