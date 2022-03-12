Tema-design

Дизайнер. UX/Ui дизайн, Продуктовый дизайн. Веб-сайты, мобильные приложения, посты, флаеры, баннеры, тейбл-тенды и меню для Вашего заведения.
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Я веб - дизайнер и профессионально занимаюсь созданием сайтов.
Создаю дизайн в Figma (сайты, баннеры, тейбл-тенды, инстаграм-профили, реклама).
Разрабатываю:
Одностраничные сайты (Лендинги)
Многостраничные сайты
Интернет - магазины (С возможностью оплаты на сайте, либо заказа без оплаты)
Мобильные приложения (Android и iOs)
Портфолио и цены в лс
#ищу
Так же необходим человек, который готов найти клиентов на разработку сайтов.
Процент от заказов плавающий 15-20%
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