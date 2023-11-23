Моя работа- ваше сэкономленное время

Здравствуйте моё имя Кирилл. Большую часть своей жизни проработал в сфере не связанной с IT технологиями но принцип моей жизни: не нужно останавливаться на достигнутом а нужно развиваться и в этом мне подали пример одни из моих заказчиков а в последствии хорошие друзья, поэтому я решил заняться фрилансом. Не буду расписывать свои достоинства и знания, ведь я считаю что за человека говорят его действия нежели слова.По этой причине, если вам дорого ваше время,деньги и нужен специалист своего дела. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.