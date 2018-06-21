Ищите ответственного исполнителя? Вам ко мне.

Графический дизайнер - работаю в фотошопе уже более 5-ти лет, использую программу Adobe Phtoshop CS6. Создам привлекательный дизайн для вашего проекта, баннеры, логотип.

Копирайтер - занимаюсь написанием качественных, SEO-оптимизированных статей для бизнеса, освоил эту сферу 2 года назад. Могу заняться рерайтом нужного вам текста - эксперт в этом направлении.

Корректор - проверю ваш текст на содержание, исправлю любые виды ошибок - орфографические, фактические, речевые, "почищу" текст от нежелательных речевых оборотов, воды.

Креативный менеджер - придумаю название, адрес сайта, слоган, заголовок для вашего бизнеса.

Контент-менеджер - помогу в ведении вашего аккаунта/группы в социальных сетях, смогу наполнять ваш проект интересными и актуальными материалами.

Эксперт в областях - медицина, биология, экология, копирайтинг, волонтёрство, путешествия, удалённый заработок.