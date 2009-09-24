Образование :
Высшее. СумГУ.
Знание программ:
Microsoft Office, PhotoShop, Corel Draw ,3ds Max, V-Ray, Inventor, AutoCAD
Знание языков:
русский, украинский в совершенстве, английский - базовый.
Опыт работы :
В области 3d моделирования и визуализации - 3 года
Проектирование корпусной мебели – 1 год
Дизайнер визуализатор интерьеров дизайн студии – 2 года
Навыки:
• дизайн интерьера жилых и нежилых помещений
• визуализация интерьеров и экстерьеров
• предметная визуализация
• технический дизайн
• проектирование мебели
С портфолио можно ознакомиться здесь
http://www.free-lance.ru/users/Temas
Контакты:
Тел +38-099-33-06-133
mail [email protected]
ICQ 261-251-187
skype artemkoblikov
Портфолио
- Шкаф классический578 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана. исполнитель пунктуален и выходит на связь в назначенное время (для меня это важно) В общем, я доволен.
Ответный отзыв
Очень положительный и понимающий человек. Очень доволен сотрудничеством.
$100
10 баллов
16 лет назад
Работам с Артемом второй проект, делал дизайн салона красоты, сейчас делает для нас дизайн паба в Украинонациональном стиле, пунктуален, профессионален, всегда держит свое слово. Работаем и будем работать.
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
3D-графика
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга