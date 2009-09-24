Temas

Артём Кобликов Temas

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Образование :

Высшее. СумГУ.

Знание программ:

Microsoft Office, PhotoShop, Corel Draw ,3ds Max, V-Ray, Inventor, AutoCAD

Знание языков:

русский, украинский в совершенстве, английский - базовый.

Опыт работы :

В области 3d моделирования и визуализации - 3 года

Проектирование корпусной мебели – 1 год

Дизайнер визуализатор интерьеров дизайн студии – 2 года

Навыки:

• дизайн интерьера жилых и нежилых помещений

• визуализация интерьеров и экстерьеров

• предметная визуализация

• технический дизайн

• проектирование мебели

С портфолио можно ознакомиться здесь

http://www.free-lance.ru/users/Temas

Контакты:

Тел +38-099-33-06-133

mail [email protected]

ICQ 261-251-187

skype artemkoblikov

Портфолио

Отзывы заказчиков

li11
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Срочно нужна визуализация магазина-кафе.
Работа сделана. исполнитель пунктуален и выходит на связь в назначенное время (для меня это важно) В общем, я доволен.
Очень положительный и понимающий человек. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
friend888
Олег 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
16 лет назад
Нужен дизайн интерьера для салона красоты
Работам с Артемом второй проект, делал дизайн салона красоты, сейчас делает для нас дизайн паба в Украинонациональном стиле, пунктуален, профессионален, всегда держит свое слово. Работаем и будем работать.
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
3D-графика
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга