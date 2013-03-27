- Монтаж коротких (до 10 мин) и длинных (до 1 часа) видео роликов.
- Монтаж фото и видео материала со звуковой дорожкой (переходы, эффекты и динамика видео ролика подводится под музыку)
- Монтаж фото и видео материала без звуковой дорожки.
- Простые и сложные эффекты. Работа с текстом.
- 3d графика.
- Цветокоррекция
- Съемка видео
- Репортажная съемка
- Оператор на съемочной площадке (тележка)
Портфолио: tematika999.blogspot.com
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Видеомонтаж
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