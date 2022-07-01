Temirkhanov

Думан Темирханов TemirkhanovTemirkhanov
22 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Перепечатка текстов
Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных ДОКУМЕНТОВ, сверка после внесения правок; набор информации с предоставленных графических файлов в текстовых документации .
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливые и комфортное общение; быстрый и продуктивный рабочий процесс; выполнение всех работ в сроки.
Распечатка текстов с текстовых , видео, аудио формате.
Нужно для заказа:
Прислать мне файл на почту.
Сообщить о своих требованиях.
Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.