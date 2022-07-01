Temirkhanov

Думан Темирханов Temirkhanov

 
22 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных ДОКУМЕНТОВ, сверка после внесения правок; набор информации с предоставленных графических файлов в текстовых документации .

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливые и комфортное общение; быстрый и продуктивный рабочий процесс; выполнение всех работ в сроки. 

Распечатка текстов с текстовых , видео, аудио формате.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту.

Сообщить о своих требованиях.

Если есть пожелания по поводу  оформления текста, также можете высказать их.