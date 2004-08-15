Temirlan345

Создам лендинг на Wordpress и Тильда в течение 1-2 дней.

Я – frontend(лицо сайта) разработчик. Я разрабатываю исключительно лендинги(одностраничные сайты для привлечения внимания). Т.к. я не создаю ничего кроме лендингов, то уровень создания лендингов у меня очень высок. Примеры лендингов которые создавались мною p11.ksiant.ru/, dz2.freefam.ru/ и многие другие. Средняя скорость создания лендинга – 1-2 дня. Все лендинги адаптивные(под мобильные устройства и планшеты) и вы можете в нем изменять все. Я могу создавать лендинги как на Wordpress, т.к. на Тильда. Готов поторговаться насчет платы за работу.