Добрый вечер, требуется исправление ошибок кода движка! Прошу цену исправления каждой из ошибок, если возможно) Чтобы оценить примерно хотя-бы! Ресурс: 1boost.ru Ошибки: При оплате через любую систему: Оплата проходит - ну средства не зачисляются на баланс личного кабинета! При выборе ...
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, хочу сделать приватный дизайн для сайта своего 1boost точка ру (Т.к этот паблик и сырой) Есть творчиские люди которые сделают хороший дизайн ? набросков нету, ну мне нравится дизайны типа top-ms точка ру Предлагайте цену ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Не так давно столкнулся с проблеммой что мс не отсылает сервера в мою сборку игры cs 1.6. Все началось после того как хостинг изменил базу данных на новую версию и мне пришлось сменить DNS чтобы бд ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Нужно сделать из живых людей - персонажей Подробнее можно в vk или skype это 2 ютубера, все что нужно это перенести их лица в модель, чтобы было похоже что это они!!! Общая задача! Ваша задача сделать 2 3D ...3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $900
Добрый вечер, ищу честного фрилансера... Объясню цепочку! У меня есть свой мастер сервер, он фиксирует тех людей которые заходят на наши сборки и играет, и я готов платить не малую сумму денег тому кто сумеет раскрутить наш ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Нужно сделать из живых людей - персонажей Подробнее можно в vk или skype это 2 ютубера, все что нужно это перенести их лица в модель, чтобы было похоже что это они!!! Общая задача! Ваша задача сделать 2 похожих ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Составил краткое тз! Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем) Популярные ютуберы - лица перенести Подробнее можно в skype или vk! Кт: Мэддисон Хованский Николай Соболев Кузьма / Лиззка Т: Ларин Соколовский Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала) Айтипедия (карлик) Ваша задача сделать ...3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Составил краткое-четкое тз! Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем) Популярные ютуберы - лица перенести и одежду любую. Подробнее можно в skype или vk! Кт: Мэддисон Хованский Николай Соболев Кузьма / Лиззка Т: Ларин Соколовский Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала) Айтипедия ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужно рекламное видео создать по нашим видео и фото в конце наше!Видеомонтажнет заявокЗакрыт8 лет назад