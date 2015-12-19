Templars

Артур Templars

 
24 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исправление движка (Ошибок кода)

    Добрый вечер, требуется исправление ошибок кода движка! Прошу цену исправления каждой из ошибок, если возможно) Чтобы оценить примерно хотя-бы! Ресурс: 1boost.ru Ошибки: При оплате через любую систему: Оплата проходит - ну средства не зачисляются на баланс личного кабинета! При выборе ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание дизайна для сайта раскрутки серверов cs 1.6

    Здравствуйте, хочу сделать приватный дизайн для сайта своего 1boost точка ру  (Т.к этот паблик и сырой) Есть творчиские люди которые сделают хороший дизайн ? набросков нету, ну мне нравится дизайны типа top-ms точка ру Предлагайте цену ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка мастер сервера для игры counter strike 1.6

    Не так давно столкнулся с проблеммой что мс не отсылает сервера в мою сборку игры cs 1.6. Все началось после того как хостинг изменил базу данных на новую версию и мне пришлось сменить DNS чтобы бд ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D модель игрока в counter strike 1.6

    Добрый вечер! Нужно сделать из живых людей - персонажей Подробнее можно в vk или skype это 2 ютубера, все что нужно это перенести их лица в модель, чтобы было похоже что это они!!! Общая задача! Ваша задача сделать 2  3D ...

    3D-модель
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Раскрутка сборок cs 1.6

    $900

    Добрый вечер, ищу честного фрилансера... Объясню цепочку! У меня есть свой мастер сервер, он фиксирует тех людей которые заходят на наши сборки и играет, и я готов платить не малую сумму денег тому кто сумеет раскрутить наш ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать 2 модели игроков в counter strike 1.6

    Добрый вечер! Нужно сделать из живых людей - персонажей Подробнее можно в vk или skype это 2 ютубера, все что нужно это перенести их лица в модель, чтобы было похоже что это они!!! Общая задача! Ваша задача сделать 2 похожих ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3D модели в counter strike 1.6

    Добрый вечер! Составил краткое тз! Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем) Популярные ютуберы - лица перенести Подробнее можно в skype или vk! Кт: Мэддисон Хованский Николай Соболев Кузьма / Лиззка Т: Ларин Соколовский Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала) Айтипедия (карлик) Ваша задача сделать ...

    3D-модель
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание модели игроков в counter strike 1.6

    Добрый вечер! Составил краткое-четкое тз! Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем) Популярные ютуберы - лица перенести и одежду любую. Подробнее можно в skype или vk! Кт: Мэддисон Хованский Николай Соболев Кузьма / Лиззка Т: Ларин Соколовский Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала) Айтипедия ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
FooppY
34 годаГрузия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
2 балла
6 лет назад
Создание дизайна для сайта раскрутки серверов cs 1.6
Просто не выплатил деньги...